Rekabet Kurulu'ndan Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, bayilerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bayilerin satış yapacakları bölgeleri/müşterileri belirlediği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Nestle'ye 346 milyon TL idari para cezası verdi.

21.02.2024 10:31  Güncelleme: 11:08
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Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE EDİYORLARDI

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre; Kurul'un şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

346 MİLYON LİRA CEZA ÖDEYECEKLER

Dosyayı müzakere eden Kurul, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu\'ndan Nestle Türkiye\'ye 346 milyon lira ceza
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beşiktaş 1903: Oo reis yaşadın bir saray daha yaparsınız artik 30 48 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu cezanın miktarı neye göre veriliyor ? Bir yandan da bakınca bu zararı da bizden çıkaracaklar. 45 13 Yanıtla
  • Ferhat Koyuncu: bu cezayı fiyat istikrarını bozdukları için dil kasaya para lazım olduğu için kesiyolar onlarda biliyo bu cezayı millete ödeticek firmalar cezayı firmaya dil millete kesiyolar yarın fiyatlar yükselince denetleme yapıcaklarmı yapmıcaklar kesilen cezayı yıl son vergiden düşüceklermi düşücekler 30 12 Yanıtla
  • salihb: Ülkede faaliyet durdurma cezası vereceksin. yada daha fazla ceza yazacaksın. milyar dolarlık şirket,milyon tl ile terbiye edilemez. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza - Son Dakika
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