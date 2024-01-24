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Netflix'in abone sayısı 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı - Son Dakika
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Netflix'in abone sayısı 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı

Netflix'in 2023'ün son çeyreğine ilişkin bilançosu açıklandı. Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 8,83 milyar dolara çıktı. Net kar ise 938 milyon dolar olarak kaydedildi. Netflix'in abone sayısı ise geçen yılın son çeyreğinde 13,1 milyon artarak dünya genelinde 260,28 milyona ulaştı.

Netflix\'in abone sayısı 2023\'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı
24.01.2024 - 02:59,
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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı.

Netflix, 2023'ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artışla 8,83 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2022'nin aynı döneminde 7,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 938 milyon dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 55 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 12 sentten 2,11 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 13,1 milyon arttı.

Şirketin dünya genelindeki abone sayısı ise yıllık yüzde 12,8 artışla 260,28 milyona ulaştı.

Kaynak: AA
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Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix'in abone sayısı 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netflix'in abone sayısı 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı - Son Dakika
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