Nevade.com TCXA'da Altın Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Nevade.com TCXA'da Altın Ödül Kazandı

Nevade.com TCXA\'da Altın Ödül Kazandı
23.06.2025 13:36
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Nevade.com, TCXA ödüllerinde 'En İyi İş Değişimi' kategorisinde Altın Ödül alarak başarı gösterdi.

Senetli pazaryeri Nevade.com, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri (TCXA) kapsamında Tukcell ve Schneider Electric ile finalist olarak kaldığı 'En İyi İş Değişimi ve Dönüşümü' kategorisinde 2025 yılı 'Altın Kazanan' birincilik ödülüne layık görüldü.

Senetli pazaryeri Nevade.com, İhlas Pazarlama girişimi olarak; geleneksel senetle ödeme yöntemini modern bir pazaryeri iş modeliyle buluşturan yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bunun yanında, çok kanallı stratejisi sayesinde müşterilerine farklı alışveriş deneyimleri sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, platformdan alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, evlerinden veya iş yerlerinden sipariş verebildikleri gibi, Türkiye genelindeki 300'ü aşkın İhlas Mağazası'nda oluşturulmuş özel Nevade.com köşeleri aracılığıyla da sipariş oluşturabiliyorlar. Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) modelini geleneksel senet altyapısıyla harmanlayan platform, bu hibrit yapı sayesinde müşterilerine kolaylaştırılmış bir ödeme deneyimi sunuyor. Awards International tarafından organize edilen ve İngiltere, AB, Orta Doğu, Türkiye ve ABD dahil olmak üzere 10 ülkede gerçekleştirilen dünyanın en prestijli müşteri deneyimi yarışmalarından biri olan TCXA, Türkiye'deki en yaygın ve saygın müşteri deneyimi ödüllerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Ödül töreni sonrası konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Nevade.com, İhlas Pazarlama'nın dijital dönüşüm vizyonunun en somut yansımalarından biridir. Geleneksel ödeme alışkanlıklarını dijital dünya ile uyumlu hale getirerek sektöre özgün ve cesur bir model kazandırdık. Pazaryeri dünyasında fark oluşturmak kolay değil; ancak platform ile yalnızca kullanıcı alışkanlıklarını değil, aynı zamanda ödeme sistemlerine bakışı da değiştirmeyi başardık. TCXA gibi saygın bir organizasyondan bu ödülü almak, attığımız stratejik adımların ve aldığımız risklerin doğru yönde olduğunu gösteriyor. Bu ödül, platformun sadece yenilikçi bir iş modeli sunduğunu değil, aynı zamanda müşteri deneyimi açısından da örnek teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bu yolculukta bize güvenen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ödül, platforma aynı zamanda TCXA finalistlerine sunulan Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri (ICXATM) başvurusu hakkını da beraberinde getirdi. Böylece platform, uluslararası düzeyde başarı hikayesini sergileme fırsatı da yakalamış oldu.

Nevade.com Direktörü Gökçe Tabak, kazanılan bu ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Nevade ekibimizin ortaya koyduğu büyük emeği, inovasyona olan bağlılığımızı ve geleneksel ödeme yöntemleriyle dijital çözümleri bir araya getiren, aynı zamanda çok kanallı bir müşteri deneyimini odağına alan stratejimizi takdir eden çok değerli bir ödül bu. Ayrıca bu ödül, ekip olarak birlikte inşa ettiğimiz vizyonun ve özverili çalışmalarımızın en somut göstergelerinden biri. Başta bize güvenen üst yönetimimize, gece gündüz emek veren ekibimize ve bu yolculukta yanımızda olan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevade.com TCXA'da Altın Ödül Kazandı - Son Dakika

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