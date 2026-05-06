Nevşehir'de Çiftçilere Fasulye Tohumu Dağıtıldı

06.05.2026 02:29
Nevşehir'de 79 çiftçiye 22 ton kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı, projelerle tarım destekleniyor.

Nevşehir'de 79 çiftçiye 22 ton tohumluk kuru fasulye dağıtımı gerçekleştirildi.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen tohum teslim töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Memiş, Nevşehir'de yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar tarım alanının bulunduğunu belirterek, bu alanların büyük bölümünde kuru tarım yapıldığını, suya dayalı tarımın ise sınırlı alanlarda sürdürüldüğünü ifade etti. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Memiş, son dört yılda çiftçi sayısında yüzde 2 artış sağlandığını, kayıtlı tarım alanının ise yüzde 65'ten yüzde 77'ye yükseldiğini dile getirdi. Hayvansal üretimde de artış yaşandığını vurgulayan Memiş, son dört yılda hayvan varlığında yüzde 6 oranında artış olduğunu belirtti. TAKE Projesi kapsamında 2021-2026 yılları arasında 38 projenin hayata geçirildiğini aktaran Memiş, bu projelerle 3 bin 711 çiftçiye 1 milyon 269 bin kilogram tohum ve 193 bin adet fide desteği sağlandığını, desteklerin yüzde 75'inin hibe olarak verildiğini söyledi. Son 3 yılda projelere yaklaşık 21 milyon lira bakanlık desteği sağlandığını ifade eden Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve kalkınma ajanslarının destekleriyle tarımsal üretimde önemli artışlar elde edildiğini kaydetti. Nadas alanlarının son beş yılda yüzde 23 oranında azaldığını belirten Memiş, ekilmeyen tarım arazilerinde de yüzde 34'lük düşüş sağlandığını ifade etti. Patates üretimine yönelik karantina tedbirlerine de değinen Memiş, 2004 yılından bu yana uygulanan çalışmalar sonucunda bazı bölgelerin yeniden üretime açıldığını söyledi.

Memiş, 2025 yılında Kaymaklı beldesinin blok bölge olarak seçildiğini ve 21 yıl aradan sonra belirli alanların yeniden patates üretimine açıldığını, 2026 üretim sezonunda ise Derinkuyu ilçesinde de patates ekiminin serbest hale getirildiğini belirtti. Bu kapsamda güvenlik kuşağındaki 65 bin dekar alanın yüzde 58'inde patates ekimine izin verildiğini ifade etti.

Törene AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

