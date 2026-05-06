Nevşehir'de Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı

06.05.2026 02:28
TAKE Projesi kapsamında Nevşehir'de çiftçilere 22,2 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Nevşehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, çiftçilere 22,2 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde tohum dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende, TAKE Projesi kapsamında 2021'den beri il genelinde 38 projenin hayata geçirildiğini, tarım arazilerinin korunması kapsamında ekime uygun olmayan alanların da canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Nevşehir'in ülkenin tarımsal gücüne katkı sunmaya devam edeceğini belirten Özgün, "Son 5 yılda ilimizde bitkisel ve hayvansal üretim ile kırsal kalkınma kapsamında 3 milyar 400 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu yıl yağışların iyi olması ile projelerin sahadaki karşılığının çok daha iyi olduğunu göreceğiz. Zirai don gibi afetlerde devletimizin üreticinin yanında durması son derece kıymetli. Geçen yıl ilimizde yaşanan zirai don nedeniyle 8 bin 719 üreticiye 336 milyon lira destek sağlandı." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş ise Nevşehir'de çiftçi sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı 20 bin 812 çiftçimizle bitkisel üretim, 8 bin 700 üreticimizle hayvansal üretim faaliyeti gerçekleştirmekteyiz. Hayvansal üretim konusunda yaptığımız projeler ve çalışmalarla son 4 yılda hayvan sayımız yüzde 6 arttı. TAKE Projesi kapsamında 2021-2026 yıllarında 3 bin 711 çiftçimize 1 milyon 269 bin kilogram tohum ve 193 bin adet fide temini yüzde 75 hibeli olarak gerçekleştirilmiştir."

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ile Özgün tarafından çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kaynak: AA

