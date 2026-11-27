Türkiye'nin jeotermal sektörünü uluslararası yatırımcılarla buluşturan International Geothermal Investment Summit (IGIS), Jeotermal Yatırımcıları Derneği (JEMYAD) öncülüğünde ikinci kez Kapadokya'da düzenlendi.

Nevşehir'deki bir otelde gerçekleştirilen zirveye; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Belediye Başkanı Rasim Arı, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, yerli kaynaklardan azami ölçüde yararlanarak dışa bağımlılığı azaltmayı ve 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlayan Milli Enerji 2040 vizyonunu paylaştı. Güneş ve rüzgar enerjisindeki toplam kurulu gücü 2040'a kadar 175 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirten Şatıroğlu, jeotermal enerjinin tarım, seracılık, turizm ve bölgesel ısıtma alanlarında da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'JEOTERMAL ENERJİDE DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ'

Türkiye'nin jeotermal elektrik kurulu gücünün 1800 megavata ulaştığını ifade eden Şatıroğlu, "Türkiye, jeotermal elektrik kurulu gücü bakımından Endonezya, ABD ve Filipinler'in ardından dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Doğrudan jeotermal ısıtma kullanımında ise Çin'in ardından ikinci sıradayız. Ülkemizin jeotermal ısı potansiyeli yaklaşık 40 bin megavat termal düzeyindedir" dedi. Bugüne kadar toplam 2 milyon metre uzunluğunda yaklaşık 2 bin sondaj gerçekleştirildiğini ve 68 jeotermal elektrik santralinin işletmede olduğunu aktaran Şatıroğlu, 18 bölgesel ısıtma sisteminden de yaklaşık 169 bin konutun yararlandığını kaydetti.

'ENERJİ, KALKINMANIN OLMAZSA OLMAZIDIR'

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ise enerjinin ülke kalkınması ve arz güvenliği için en stratejik kaynak olduğunu söyledi. Dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye'nin jeotermal potansiyelini elektrik üretiminin yanı sıra ısınma ve tarımsal üretimde de etkin kullanması gerektiğini belirten Kök, "Ham madde, iş gücü, ulaşım ve nitelikli insan kaynağının yanı sıra ilerleyen süreçte en çok ihtiyaç duyacağımız kaynak enerjidir. Enerji, kalkınmanın olmazsa olmazıdır" diye konuştu. Zirve, sektör temsilcileri ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarla devam etti.