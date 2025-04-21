Nevşehir\'de Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı

Nevşehir'de çiftçilere, coğrafi işaret tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, coğrafi işaret tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesindeki tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kentin turizmin yanı sıra tarımda da öncü olduğunu, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Geliştirilen projelerin amacının, il genelinde tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması olduğunu vurgulayan Fidan, "Bu yıl 8 proje uyguladık. 152 bin 555 kilogram tohum dağıtımı yaptık. 112 bin adet domates ve biber fidesi dağıtıldı. Bu tohum ve fidelerin üreticilerin elinde bereketli olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayından olumsuz etkilenen bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, dağıtımı yapılan tohum ve fidelerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu ise TAKEP projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin verimli sonuçlar doğurduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"2021-2024 yıllarında 410 bin üreticimize 1,4 milyar lira kamu kaynağı tahsis edip, 1650 projeye kaynak sağlayarak yaklaşık 7 milyon dekar alanda ekim gerçekleştirmiş olduk. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaştık. 2023 yılında iklim şartlarının iyi olması, valiliklerimiz ve il müdürlüklerimizin katkısıyla 138 milyon ton bitkisel üretim gerçekleştirdik. 2024 yılında ise 137 milyon ton üretim gerçekleştirmiş olduk. TÜİK rakamlarına bakıldığında kuru fasulye üretim miktarımız Nevşehir'de 2004-2024 yıllarında 1000 tondan 40 bin tona ulaşmış durumda."

Konuşmaların ardından Vali Fidan tarafından çiftçilere temsili paketlerle kuru fasulye tohumu verildi.

Proje kapsamında, Nevşehir'de 170 çiftçiye 49 bin 800 kilogram fasulye tohumu dağıtılacak.