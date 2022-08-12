Türkiye'nin ikinci en büyük tarıma dayalı OSB'si Kozaklı'ya kuruluyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ikinci en büyük tarıma dayalı OSB'si Kozaklı'ya kuruluyor

12.08.2022 15:37
Türkiye'nin ikinci en büyük tarıma dayalı OSB'si Kozaklı'ya kuruluyor

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine kurulacak olan Türkiye'nin 2. en büyük jeotermal kaynaklı sera organize sanayi bölgesinin kuruluş müjdesini Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Twitter hesabından duyurdu.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine kurulacak olan Türkiye'nin 2. en büyük jeotermal kaynaklı sera organize sanayi bölgesinin kuruluş müjdesini Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Kirişci yayınladığı mesajında; "1.5 milyar liralık yatırım ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon liralık katkısıyla bin 500 vatandaşımıza istihdam sağlayacak bir proje. Türkiye'nin ikinci en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgemiz Nevşehir Kozaklı'ya ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin kuruluş müjdesi ile ilgili olarak yazılı basın açıklaması yaptı.

Parmaksız açıklamasında, "Türkiye'nin 2. en büyük jeotermal kaynaklı sera tarıma dayalı ihtisas OSB'si özelliğine sahip Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'si ile 1.352.000 metrekare alan üzerinde 40 adet sera parseli, 16 adet sanayi parseli olmak üzere toplam 56 parselde, bin 500 kişi istihdam edilmesi, yıllık 750 milyon TL. ekonomiye katkı sağlanması, 40 bin ton sebze ve meyve üretimi hedeflenmekte. Türkiye ve Nevşehir sevdamız ile devam ettiğimiz bu yolda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu büyük proje içerisinde yer almak ve kuruluşuna katkı sağlamaktan duyduğumuz haz ile çalışmalarına devam edeceğiz. Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi ülkemize ve Nevşehir'imize hayırlı olsun" dedi.

Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) Projesi ile birlikte; bölgedeki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, katma değeri yüksek yaş meyve sebze üretiminde sağlanacak artış ile birlikte tarımsal ihracat değerinin artırılması, yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı sağlanması, yöre halkına sosyo-ekonomik katkı sağlayacak modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgesel istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Kozaklı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci en büyük tarıma dayalı OSB'si Kozaklı'ya kuruluyor - Son Dakika

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