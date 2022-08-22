New York borsası düşüşle kapandı

Powell'ın konuşmasında, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarında ne kadar agresif olacağına dair daha fazla ipucunun aranacağı kaydedildi.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 640 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,91 azalışla 33.063,61 puana geriledi. Endeks, hazirandan bu yana en kötü performansını gösterdi.

Kaynak: AA

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