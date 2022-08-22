New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

22.08.2022 23:36
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) artan enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) artan enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 640 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,91 azalışla 33.063,61 puana geriledi. Endeks, hazirandan bu yana en kötü performansını gösterdi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,14 azalarak 4.137,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 12.381,57 puana indi.

Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Fed yetkililerinin değerlendirmelerinin belirsizlikleri artırmasıyla geçen haftanın kapanışında düşüş gösteren endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de negatif seyir izledi.

Geçen hafta açıklanan Fed tutanaklarında, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceği vurgulanmış, sürekli değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine dair risklere dikkat çekilmişti.

Analistler, yavaşlayan ekonomik büyüme karşısında Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamaların endişeye neden olduğuna işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül toplantısında yüzde 43,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 56,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Merkez Bankası yetkililerinin vereceği mesajların yakından takip edileceğini belirtti.

Powell'ın konuşmasında, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarında ne kadar agresif olacağına dair daha fazla ipucunun aranacağı kaydedildi.

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New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Kaynak: AA

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