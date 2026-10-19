New York borsası bilanço haftasına karışık başladı, teknoloji hisseleri toparlandı - Son Dakika
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New York borsası bilanço haftasına karışık başladı, teknoloji hisseleri toparlandı

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New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı; Dow Jones yüzde 0,04 düşerken Nasdaq yüzde 0,97 yükseldi. Yapay zeka hisselerindeki sert satışların ardından teknoloji hisselerinde toparlanma görüldü.

New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalışla 51.978,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 7.702,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kazançla 26.395,28 puana yükseldi.

Yapay zeka odaklı hisselerde geçen hafta yaşanan sert satışların ardından teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları sınırlayabileceğine dair endişeler, geçen hafta özellikle teknoloji ve veri merkezi şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmuştu.

Bu şirketlerden CoreWeave'in hisseleri, geçen hafta yüzde 25'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından açılışta yüzde 7'den fazla yükseldi.

Çip üreticilerinden Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) ve Nvidia'nın hisseleri de sırasıyla yüzde 3'ün, yüzde 4'ün ve yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, yatırımcıların odağında, ABD'de bu hafta yoğunlaşacak şirket bilançolarının bulunduğunu belirtti.

SpaceX'in yarın, Meta, Tesla ve IBM'in ise çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçların yakından takip edilmesi bekleniyor.

Netflix, General Motors, RTX, United Airlines, Procter & Gamble ve Lockheed Martin de bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.

Öte yandan petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki seyir de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve tarifelerden muafiyet kararı sonrası Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisiyle petrol fiyatları bir miktar geriledi. Buna karşın Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,10 seviyesinde seyretti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiDow JonesNew YorkEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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