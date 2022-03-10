New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çok az ilerleme göstermesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,03 azalışla 32.944,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 azalışla 4.231,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 13.090,31 puana indi.

Dün petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının gerileme kaydetmesiyle günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yeniden negatif bir seyir izledi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çok az ilerleme göstermesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba'nın petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirmesinin ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle dün düşüş gösteren petrol fiyatları ise bugün yeniden yükseliş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 17.53 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde artarak 115 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 2'yi aşkın değer kazanarak 111 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı ise 5 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 227 bine yükseldi.