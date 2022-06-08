New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

08.06.2022 17:05
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yüksek enflasyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, yüksek enflasyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalarak 33.087,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 kayıpla 4.147,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.147,28 puana indi.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif seyir izledi.

ABD'de enflasyon verisinin beklendiği haftanın ikinci yarısında tahvil piyasasındaki hareketlilik sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini korudu.

Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle petrol fiyatları yükselişine devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 120 doların üstüne çıktı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 120 dolar seviyesinden alıcı buldu.

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Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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