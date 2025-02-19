New York Borsası Düşüşle Açıldı

Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak son toplantısına ait tutanaklar öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azalarak 44.421,20 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 6.118,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalarak 20.006,71 puana geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın tarife tehditlerini artırmasıyla pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Dün Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini belirtti. Trump, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etti.

Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları karşısında Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, bankanın bugün açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu tutanaklarda para politikasının seyrine dair ipuçları aranacağını belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini temmuz ayından önce yapmayacağı beklentisinin güçlendiğine işaret eden analistler, ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına ilişkin haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini aktardı.