New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Açıldı

21.08.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri Jackson Hole Sempozyumu öncesi değer kaybederken, Fed'in politikası belirsiz.

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalarak 44.735,65 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 6.367,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 21.070,18 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle Fed'in parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Fed'in dün yayımladığı son toplantısına ilişkin tutanaklar, temmuz toplantısında yetkililerin çoğunun, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini göstermişti.

Ayrıca tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı bildirilmişti.

Fed Başkanı Powell'ın yarın ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesinin incelemesine ilişkin Jackson Hole'de yapacağı konuşma beklenirken analistler, Powell'ın açıklamalarında Bankanın faiz oranları konusundaki gelecek yol haritasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkilerine ilişkin veriler ile şirket bilançolarında izlenirken, tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını değerlendiriyor.

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık bir tablo ortaya koymasının ardından bugün de Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, diğer kurumsal haberler de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri, şirketin Çin'e 500 uçak satmak için görüşmeler yaptığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 0,5 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:36:27. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.