New York Borsası Düşüşle Başladı

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,21 azalarak 38.906,98 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.110,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 kayıpla 16.077,74 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.
Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin, ülkede iş gücünde yumuşamaya işaret etmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik beklentilerin artabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun da yatırımcıların odağında yer aldığını aktardı.
Advanced Micro Devices'ın hisseleri, Çin'e satmayı planladığı bir çipin ABD Ticaret Bakanlığınca onaylanmadığına dair haber sonrasında yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.
Çin'de akıllı telefon satışlarının yılın ilk 6 haftasında yüzde 24 düştüğüne dair raporun ardından Apple hisseleri de yüzde 2'den fazla geriledi.
Geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildiren Amerikalı perakende mağaza zinciri Target'in hisseleri ise yüzde 12'ye yakın yükseldi.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Berlin fabrikasında üretimin, tesisin yakınlarında çıkan bir yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirildi. Tesla'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 3 düştü.
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen budama kursuna katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çiftçiler için faydalı olduğunu belirterek, bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini ifade etti.
Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.
Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doları aşarak rekor seviyeye yükseldi. Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,4 dolardan işlem görüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bir senenin içerisinde merkezdeki konutların vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Gürgen, Hatay'ın tekrar eski günlerine kavuşacağına inandığını belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 8.860,52 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Madencilik sektörü en çok kazandıran sektör olurken, finansal kiralama faktoring sektörü en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik belirsizlik nedeniyle risk iştahının düşük seyrettiğini belirtti. Teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiği ifade edilirken, yatırımcıların ABD istihdam verileri öncesinde temkinli olduğu vurgulandı. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi. Ülkede ise fabrika siparişleri öngörülerin altında kaldı. Yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacakken, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed Bej Kitap raporu takip edilecek. BIST 100 endeksinin teknik açıdan destek ve direnç seviyeleri belirtildi.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Yolu üzerinde bulunan Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpünün hizmete girmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Vali Hayrettin Çiçek, tünelin birinci tüpünün 4 ay önce hizmete girdiğini belirterek, 2'inci tüpün Haziran ayında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Tünelin hizmete girmesiyle ulaşımın daha rahat sağlanacağı ve bölgedeki keskin virajlar ve rampaların ortadan kalkacağı ifade edildi.
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