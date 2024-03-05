New York Borsası Düşüşle Başladı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 8.860,52 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Madencilik sektörü en çok kazandıran sektör olurken, finansal kiralama faktoring sektörü en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik belirsizlik nedeniyle risk iştahının düşük seyrettiğini belirtti. Teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiği ifade edilirken, yatırımcıların ABD istihdam verileri öncesinde temkinli olduğu vurgulandı. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi. Ülkede ise fabrika siparişleri öngörülerin altında kaldı. Yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacakken, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed Bej Kitap raporu takip edilecek. BIST 100 endeksinin teknik açıdan destek ve direnç seviyeleri belirtildi.