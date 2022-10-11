New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

11.10.2022 00:08
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 azalışla 29.202,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalarak 3.612,39 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kayıpla 10.542,10 puana inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamaların ardından agresif faiz artırımlarına ilişkin endişelerin artması ve ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaların teknoloji hisselerini baskılamasıyla endeksler, haftanın ilk işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izledi.

Yüksek enflasyona karşı Fed'in agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişeler güçlenirken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard enflasyonun düşmesini sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olacağını yineledi. Brainard, daha sıkı para politikasının kümülatif etkisinin ekonomide hissedilmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını belirterek, erken gevşemenin bir risk olduğunu ancak risklerin bir noktada daha iki taraflı hale gelebileceğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Fed için birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Evans, gelecek yılın başlarında politika faizinin yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Charles Evans, fiyat istikrarının gelecekte daha güçlü bir büyüme için zemin hazırladığını belirtti.

Ayrıca, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, CNBC'ye verdiği bir röportajda, ABD ekonomisinin 6 ila 9 ay içinde resesyona gireceği konusunda uyardı.

Öte yandan ABD yönetiminin geçen hafta gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından Nvidia, Micron ve AMD gibi çip endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüşler de teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasaları olumsuz etkiledi.

YORUMLAR
500
New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 07:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement