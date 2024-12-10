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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapandı

ABD'de enflasyon verileri öncesi New York borsası, teknoloji hisseleri liderliğinde geriledi.

10.12.2024 00:46
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New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 44.401,93 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 6.052,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kayıpla 19.741,30 puana geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında, ABD'li çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ülkede çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi açıklanacak son önemli veri setleri arasında yer aldığını ve bankanın faiz kararına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini belirtti.

Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin kasımda yükseldiğini ortaya koydu.

Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artarak yüzde 3'e çıktı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,1 puan yükselerek yüzde 2,9'a ulaştı.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'de anti-tekel yasasını ihlal ettiği şüphesiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldığının açıklanmasının ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

Comcast'in hisseleri de şirketin dördüncü çeyrekte 100 binden fazla geniş bant abonesi kaybedeceği tahmininde bulunmasının ardından yüzde 9,5 düştü.

Çin siyasi liderliğinin ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısında bulunması sonrası Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde ise yükseliş görüldü. Alibaba'nın hisseleri yüzde 7,4 ve PDD Holdings'in hisseleri yüzde 10,4 değer kazandı.

ABD'li çikolata şirketi Hershey'nin hisseleri ise dünyanın en büyük atıştırmalık yiyecek üreticilerinden Mondelez International'ın Hershey'i satın almayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 10,8 yükseldi. ????

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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