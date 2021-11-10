New York borsası düşüşle kapandı

Analistler, üretici fiyatlarındaki artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu oluşan arz zincirindeki sıkıntıların ortasında, yüksek enflasyonun bir süre daha devam edebileceğini gösterdiğini belirterek yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisini beklediğini kaydetti.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede üretici fiyatları ekimde beklentiler dahilinde artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,6 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık bazda ise yüzde 8,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

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