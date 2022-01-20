New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalarak 35.028,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,97 azalışla 4.532,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 14.340,3 puana indi.

Morgan Stanley ve Bank of America gibi kurumların iyi gelen dördüncü bilançoları sonrası güne yükselişle başlayan endeksler, tahvil faizlerinde devam eden yükselişin etkisiyle kapanışta negatif bir seyir izledi.

Amerikalı bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Morgan Stanley'in net karı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 3,7 milyar dolara ve Bank of America'nın net karı yüzde 28 artarak 7 milyar dolara çıktı.

Enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,87 seviyelerinde gerçekleşti.