New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

11.03.2022 01:17
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 110 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 33.174,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 4.259,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 13.129,96 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çok az ilerleme göstermesi ve ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirildi.

Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı ise her geçen gün artarken, ülkeden çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs'ın ardından ABD'nin bir diğer büyük bankalarından JPMorgan Chase de Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı da 5 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 227 bine yükseldi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30 azalarak 217 milyar dolar oldu.

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New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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