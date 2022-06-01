New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 kayıpla 32.813,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 düşüşle 4.101,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 11.994,46 puana indi.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, katıldığı bir konferansta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşması ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ekonominin bir "kasırgaya" doğru gittiğini söyledi.

Para politikasının seyri açısından Fed yetkililerinin açıklamaları önem taşırken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon düşene kadar faiz oranlarının agresif bir şekilde yükseltilmesini desteklediğini belirtti.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu ise ekonomik büyüme hızının, ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını ortaya koydu.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, 12 Fed bölgesinin tümünün, ekonomik büyümenin devam ettiğini bildirdiği, bölgelerin çoğunluğunun hafif veya ılımlı bir büyümeye işaret ettiği, 4 bölgenin ise ılımlı bir büyüme rapor ettiği kaydedildi. Fed'in raporunda, 4 bölgenin, büyüme hızının önceki dönemden bu yana yavaşladığını belirttiği aktarıldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 56,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

Ülkede JOLTS Açık İş Sayısı da nisanda 11 milyon 400 bine gerileyerek piyasa beklentileriyle paralel bir düşüş kaydetti.