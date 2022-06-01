New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

01.06.2022 23:44
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 kayıpla 32.813,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 düşüşle 4.101,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 11.994,46 puana indi.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, katıldığı bir konferansta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşması ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ekonominin bir "kasırgaya" doğru gittiğini söyledi.

Para politikasının seyri açısından Fed yetkililerinin açıklamaları önem taşırken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon düşene kadar faiz oranlarının agresif bir şekilde yükseltilmesini desteklediğini belirtti.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu ise ekonomik büyüme hızının, ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını ortaya koydu.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, 12 Fed bölgesinin tümünün, ekonomik büyümenin devam ettiğini bildirdiği, bölgelerin çoğunluğunun hafif veya ılımlı bir büyümeye işaret ettiği, 4 bölgenin ise ılımlı bir büyüme rapor ettiği kaydedildi. Fed'in raporunda, 4 bölgenin, büyüme hızının önceki dönemden bu yana yavaşladığını belirttiği aktarıldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 56,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

Ülkede JOLTS Açık İş Sayısı da nisanda 11 milyon 400 bine gerileyerek piyasa beklentileriyle paralel bir düşüş kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
23:13 AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 23:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement