New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

03.06.2022 23:31
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalışla 32.899,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,63 azalarak 4.108,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,47 kayıpla 12.012,73 puana indi.

ABD'de beklentileri aşan mayıs ayı istihdam verisinin ardından sıkı iş gücü piyasasının Fed'i agresif para politikası sıkılaşması yolunda tutacağına dair beklentilerle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 31,95 dolara çıktı ancak beklentilerin altında bir artış kaydetti.

Para politikası sıkılaşmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair korkularla tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,94 seviyesine çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonun zirve yaptığına dair kanıtlar görülmedikçe bankanın eylül ayına kadar yarım puanlık faiz artırımlarına devam etmesinin gerekebileceğini belirtti. Mester, enflasyonun düştüğüne dair güçlü kanıtlar görülmesi halinde eylülde 25 baz puanlık artışa gidilebileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin üst düzey yöneticilerine "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı bir e-posta gönderdi.

Musk, söz konusu e-postada, ekonomiye dair "süper kötü bir his" taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini belirtti. Bu haberin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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