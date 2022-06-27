Analistler, dayanıklı mal siparişlerine ilişkin son verilerin, yükselen faiz oranları ve enflasyona rağmen işletme harcama planlarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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