New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 31.438,26 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 3.900,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 11.524,55 puana indi.
Resesyon endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif politika sıkılaşmasını yumuşatabileceği beklentilerini artırmasıyla yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişin kaygıların öne çıkmasıyla kapanışta negatif bir seyir izledi.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
Analistler, dayanıklı mal siparişlerine ilişkin son verilerin, yükselen faiz oranları ve enflasyona rağmen işletme harcama planlarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.
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