New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

28.06.2022 23:35
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,56 azalışla 30.946,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,01 azalarak 3.821,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,98 kayıpla 11.181,54 puana indi.

ABD'de zayıf gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki açıklamalarının ardından endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, enflasyonla ilgili artan endişelerin etkisiyle haziranda aylık bazda 4,5 puan azalışla 98,7 seviyesine gerileyerek 16 ayın en düşük seviyesine indi.

Conference Board'un verilerine göre, 12 aylık enflasyon beklentileri haziranda yüzde 8 ile Ağustos 1987'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yatırımcıların para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ettiği bir dönemde, Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korudu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun ekonomi için ciddi bir tehdit olduğunu ve dizginlenmesi gerektiğini vurguladı. Daly, ekonominin yüzde 2'nin altında zayıf bir büyüme göstermesini beklediklerini ancak bunun negatif olmayacağını aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonu düşürmek için kararlı hareket etmek gerektiğini belirtti. Williams, bankanın gelecek toplantısından 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının görüşüleceğini kaydetti

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed'in faiz oranlarını artırdığı ancak bir resesyonu tetiklemediği 1983 ve 1994 yıllarındaki örneklere işaret ederek, bu örneklerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de yarın büyüme verisi ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Kaynak: AA

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