New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

18.07.2022 23:33
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 31.072,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalarak 3.830,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kayıpla 11.360,05 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta öngörülenden daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğine dair beklentilerin azalmasıyla güne yükselişle başlayan endeksler, resesyon endişelerinin etkisiyle gün içinde yönünü negatife çevirdi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın gelecek yıl işe alımları ve harcamaları azaltacağına dair haberler etkili oldu.

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple'ın potansiyel bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için gelecek yıl bazı bölümlerde işe alım ve harcamaları yavaşlatmayı planladığı aktarıldı. Söz konusu haberin ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'de bilanço sezonu da sürerken, ülkenin önde gelen bankaları ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam etti. Bugün açıklanan bilançolara göre, Bank of America'nın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32, Goldman Sachs'ın ise yüzde 47 azaldı.

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Kaynak: AA

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