New York Borsası Düşüşle Kapanış Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapanış Yaptı

ABD'de üretici enflasyonu ve işsizlik maaşı başvurularının artması, borsa düşüşüne yol açtı.

13.12.2024 01:16
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New York borsası, ABD'de beklentileri aşan üretici enflasyonu ve işsizlik maaşı başvurularının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 230 puanın üzerinde değer kaybederken, yüzde 0,53'lük düşüşle 43.914,12 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 6.052 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kayıpla 19.905,19 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son faiz kararı öncesi ABD'de açıklanan veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede çarşamba günü açıklanan veriler tüketici fiyatlarının kasımda beklentiler dahilinde arttığını gösterirken, perşembe günü gelen veriler üretici fiyatlarındaki artışın beklentileri aştığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Üretici enflasyonu kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel ve yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, üretici fiyatlarının kasımda gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha fazla yükseldiğini, hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyrin ise enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair umut verdiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasasının dayanıklılığına ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 90'ın üzerinde kalmaya devam etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34 ile son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise çarşamba günü rekor seviyeye yükselen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 1,6 geriledi.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazanmıştı.

Adobe'nin hisseleri de şirketin gelecek yıla dair gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 13,7 düştü.

Warner Bros Discovery'nin hisseleri ise şirketin kablolu TV işini yayın ve stüdyo operasyonlarından ayırma planlarını açıklamasının ardından yüzde 15,4 değer kazandı.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapanış Yaptı - Son Dakika

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