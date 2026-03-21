New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

21.03.2026 00:53
Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarındaki artışla NY borsası haftayı düşüşle tamamladı.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalarak 45.577,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,51 azalışla 6.506,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 kayıpla 21.647,61 puana geriledi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin haber akışı ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşeceğine dair herhangi bir işaret görülmezken, petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 23.45 itibarıyla yüzde 3,4 artışla 112,3 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,8 artarak 98,8 dolardan alıcı buldu.

Bölgede çatışmaların daha uzun süre devam etmesinden endişe duyulurken, ABD'nin İran'a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edildi.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Enerji arzını sağlamaya yönelik atılan adımlara rağmen petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyon kaygılarını beslerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin artan belirsizlikler de piyasalar üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

Fed'in son toplantısında politika faizini sabit tutması ve bu yıl için tek faiz indirimi öngörmesinin ardından banka yetkililerinin açıklamaları yakından izlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, işgücü piyasasındaki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı belirsizliğin daha temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini ancak yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi için hala fırsat gördüğünü ifade etti.

Waller, "Sadece beklemek ve bunun nereye gideceğini görmek istiyorum, işler makul şekilde iyi giderse ve işgücü piyasası zayıf kalmaya devam ederse, yılın ilerleyen dönemlerinde politika faizini düşürmeyi tekrar savunmaya başlarım." dedi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise Fox Business televizyonuna verdiği röportajda, yıl sonuna kadar üç faiz indirimi öngörmeye devam ettiğini belirtti.

Bowman, "İran ile çatışmanın etkilerinin ne olabileceğini söylemek için henüz çok erken, ancak arz yönlü politikalardan bazılarının ekonomi üzerindeki etkilerini gösterdiğini görmeye başlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ancak para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2026 sonuna kadar faiz oranlarını düşürmekten ziyade artırma ihtimalinin yükseldiğine işaret etti.

Faiz indirimlerinin gündemden kalkabileceğine dair endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38'e yükseldi.

Kurumsal tarafta da ABD'li teknoloji şirketi Super Micro Computer'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyeleri dahil üç kişinin Çin'e en az 2,5 milyar dolar değerinde Nvidia çipli sunucuları lisanssız şekilde yönlendirmekle suçlanmasının ardından şirket hisseleri yüzde 33,3 değer kaybetti.

Kaynak: AA

