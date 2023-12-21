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New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin başlayacağı sinyalini vermesi ve FedEx'in beklenenden düşük finansal sonuçlar açıklamasıyla düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi yüzde 1,27, S&P 500 endeksi yüzde 1,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti.

New York Borsası Düşüşle Tamamlandı
21.12.2023 - 00:33,
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New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 475 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,27 azalışla 37.082 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,41 azalarak 4.701,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kayıpla 14.777,94 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayacağının sinyalini vermesinin ardından banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in hemen olmasa da faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini belirtti. Faiz indirimlerinin başlamasının önemli olduğunu ifade eden Harker, ancak bunun çok hızlı yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık bazda 9,7 puan artışla 110,7'ye çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ülkede cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de ikinci el konut satışları ise kasımda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da FedEx hisseleri, şirketin gelir beklentilerini düşürmesi ve finansal sonuçlarının beklenenden düşük gelmesi sonrası yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA
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