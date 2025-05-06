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Ekonomi

New York Borsası Düşüşte

ABD borsası, Trump'ın tarife belirsizlikleri nedeniyle düşüş yaşadı; Dow Jones 300 puan kaybetti.

06.05.2025 17:42
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizliklerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,76 azalarak 40.904,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 azalışla 5.601,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kayıpla 17.626,72 puana indi.

Tarife cephesindeki yeni gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi.

Söz konusu açıklamada, Trump'ın film endüstrisine yönelik tarife söylemlerinin ardından geldi.

Bu gelişmeyle ilaç üreticilerinin hisselerinde düşüş görüldü. Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 2'nin ve Pfizer'ın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Tarifelerden kaynaklanan belirsizlik şirketlerin bilançolarına da yansırken, ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, 2025 mali yılına dair finansal öngörülerini tarifelere dair belirsizlik nedeniyle askıya aldığını bildirdi. Ford açıklamasında ayrıca yıl boyunca gümrük vergilerine bağlı olarak faiz ve vergi öncesi karda yaklaşık 1,5 milyar dolar negatif etki beklendiği kaydedildi.

Analistler, tarife kaynaklı belirsizliğin, tüketicilerin ve işletmelerin, tarifelerin etkilerini değerlendirirken "bekle-gör" yaklaşımı benimsemesine yol açtığını belirtti.

Tarife müzakereleri piyasaların odağında olmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün bazı anlaşmalara çok yakın olduklarını tekrar vurguladı.

Analistler, piyasaların tarifelere ilişkin müzakerelerde somut sonuç görmeyi beklediğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 14 artışla 140,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ülkenin ihracatı, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artışla 278,5 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat da aynı dönemde yüzde 4,4 artışla 419 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA

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