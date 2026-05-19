New York Borsası Düşüşte

19.05.2026 23:47
Tahvil faizlerindeki artışla birlikte New York borsası günü kayıpla tamamladı.

NEW New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 49.363,88 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 7.353,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 25.870,71 puana geriledi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin hisse senetlerini baskılamasıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı liderlerin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" bildirmesi sonrasında bir miktar gerileyen petrol fiyatlarına rağmen enflasyona yönelik endişeler devam etti.

???????Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 azalarak 111,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,59 dolardan alıcı buldu.

Enflasyonu dizginlemek için faiz artışı yapılabileceğine dair fiyatlamalar tahvillerde satış dalgasına yol açtı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,66'ya tırmandı.

Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,19'u aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, artan tahvil faizlerinin özellikle yüksek değerlemeleriyle dikkati çeken yapay zekayla ilişkili hisselere yönelik yatırım iştahını azalttığını belirtti.

Yarın piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2'den fazla, Microsoft ile Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1,5 geriledi.

Kaynak: AA

