New York Borsası, Ekonomik Endişelerle Sert Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Ekonomik Endişelerle Sert Düştü

ABD'de açıklanan verilerin ekonominin beklenenden daha fazla yavaşlayabileceğine dair endişelerin artması sonucunda New York borsası sert düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybederek yüzde 1,21 azalarak 40.347,97 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,37, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,29 düşüş yaşadı. ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artıran verilerin ardından yatırımcılar, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirdi. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verileri de yakından takip edilecek.

01.08.2024 23:45
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New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin ekonominin beklenenden daha fazla yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırması sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,21 azalarak 40.347,97 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 azalışla 5.446,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 kayıpla 17.195,61 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yeşil ışık yakması sonrası güne yükselişe başlayan endeksler, bugün açıklanan verilerin ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırmasının ardından negatif bir seyir izledi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca ABD'de inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3'lük azalış kaydetti.

Analistler, imalat sektöründeki daralma ile iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret eden verilerin Fed'in eylül ayında politika faizini düşürebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Zayıf gelen veriler sonrası yatırımcıların Fed'in bu yıl üç faiz indirimine gitme ihtimalini fiyatladığını kaydeden analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin de değerlendirileceğini aktardı.

Bu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına inerek şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Devam eden bilanço sezonu da takip edilirken dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 4,8 değer kazandı.

Qualcomm'un hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gelirini etkileyebileceğine dair uyarısının ardından yüzde 9,4 düştü.

Moderna'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 21 değer kaybetti.

Analistler, Amazon, Apple ve Intel'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Ekonomik Endişelerle Sert Düştü - Son Dakika

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