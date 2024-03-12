New York Borsası, Enflasyon Verilerine Rağmen Yükselişle Başladı

Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lira seviyelerine ulaşan altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası yer aldı.