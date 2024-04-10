New York Borsası, Enflasyon Verileriyle Sert Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Enflasyon Verileriyle Sert Düştü

ABD'de mart ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama ihtimalinin zayıflamasıyla New York borsasının sert düşüş yaşamasına neden oldu. Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,09 azalırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de düşüş gösterdi. Enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlama umutlarını azalttı ve tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu.

10.04.2024 23:55
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New York borsası, ABD'de mart ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,09 azalarak 38.461,51 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 azalışla 5.160,64 puana ve Nasdaq ?endeksi yüzde 0,84 kayıpla 16.170,36 puana geriledi.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta şubatta olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda 3,7 artması yönündeydi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağına dair umutları azalttığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 16'ya indi.

ABD Başkanı Joe Biden da mart ayına ait enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine başlamasını geciktirebileceğini belirtti. Faiz indiriminin yıl sonundan önce gerçekleşeceği beklentisine sadık kaldığını ancak bir gecikme olabileceğini kaydeden Biden, "Fed'in ne yapacağını kesin olarak bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil faizleri de yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan Fed'in bugün yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret etti ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünü dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin enflasyondaki son artışların nispeten geniş tabanlı olduğunu ve bu nedenle yalnızca istatistiksel sapmalar olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Analistler, ABD'de yarın ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Enflasyon Verileriyle Sert Düştü - Son Dakika

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