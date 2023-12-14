New York Borsası, Fed\'in faiz indirimi sinyaliyle yükselişe geçti

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarının sonuna geldiğinin ve gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.115,63 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 4.721,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 14.798,72 puana yükseldi.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Fed'den gelen açıklamalardan sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 3,96 seviyesine indi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, kasımda azalış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan döneme güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret eden perakende satış verileri, 2024'te ekonomide "yumuşak bir iniş" gerçekleşeceğine dair yatırımcıların güvenini artırdı.