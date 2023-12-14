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New York Borsası, Fed'in faiz indirimi sinyaliyle yükselişe geçti - Son Dakika
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New York Borsası, Fed'in faiz indirimi sinyaliyle yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımlarının sonuna gelindiği ve gelecek yıl faiz indirimlerine başlanabileceği sinyali, New York borsasının güne yükselişle başlamasına neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.115,63 puana çıktı. Fed'in güvercin bir mesaj verdiği görülürken, bankanın gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor. ABD'de perakende satışlar ise kasımda beklentilerin aksine yüzde 0,3 artış kaydetti ve bu durum ekonomide yumuşak bir iniş beklentisini güçlendirdi.

New York Borsası, Fed\'in faiz indirimi sinyaliyle yükselişe geçti
14.12.2023 - 18:23,
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarının sonuna geldiğinin ve gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.115,63 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 4.721,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 14.798,72 puana yükseldi.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Fed'den gelen açıklamalardan sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 3,96 seviyesine indi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, kasımda azalış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan döneme güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret eden perakende satış verileri, 2024'te ekonomide "yumuşak bir iniş" gerçekleşeceğine dair yatırımcıların güvenini artırdı.

Kaynak: AA
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