New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseldi

New York Borsası, Fed\'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseldi

ABD'de perakende satışların tahminlerin üzerinde düşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek aylarda başlayabileceğine dair beklentileri yeniden artırdı. New York borsası, bu beklentilerle birlikte yükseliş kaydetti. Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak rekor kırdı. S&P 500 endeksi de rekor tazeledi. Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için ekonomik veriler değerlendirilirken, analistler perakende satışlardaki düşüşün faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

16.02.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de perakende satışların tahminlerin üzerinde düşmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek aylarda başlayabileceğine dair beklentileri yeniden artırmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artarak 38.773,12 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.029,77 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artarak 15.906,17 puana çıktı.

Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için ekonomik veriler değerlendirilirken pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalırken, geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Analistler, ülkede salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden perakende satışlara ilişkin verilerin Fed'in faiz indirimlerine gelecek aylarda başlayabileceğine yönelik beklentileri yeniden artırdığını belirtti.

ABD'de sanayi üretimi de ocakta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü.

Ayrıca Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubatta eksi 2,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta 5,2'ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini vurgulayarak, cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik verilerin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Cisco'nun hisseleri, şirketin küresel iş gücünü yüzde 5 azaltmayı planladığını açıklaması ve yıllık gelir hedefini düşürmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti
    01:20 Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti

    Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.

  • Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı: Hala favoriler
    00:42 Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı: Hala favoriler

    Temsilcmiz Galatasaray'a 3-2 yenilen Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsetti. 46 yaşındaki teknik adam, ''Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.

  • 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı
    00:32 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Karara göre Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler ve Portekiz Büyükelçiliği'ne ise Haldun Koç atandı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı.

  • Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza
    00:20 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

  • TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
    00:11 TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

    TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, ''Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün.'' dedi.

  • Okan Buruk maç sonu Muslera'yı öve öve bitiremedi
    00:03 Okan Buruk maç sonu Muslera'yı öve öve bitiremedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı sonrası sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti. Buruk, Muslera'nın takım için çok önemli olduğunu ve onunla yola devam etmek istediklerini söyledi.

  • RTÜK, Aşk Adası yarışması için inceleme başlattı
    15 Şub RTÜK, Aşk Adası yarışması için inceleme başlattı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

  • CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
    15 Şub CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

    CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. ''İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?'' sorusuna Tekin, ''Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 02:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement