New York Borsası, Fed\'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseldi

Ekonomi

New York borsası, ABD'de perakende satışların tahminlerin üzerinde düşmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek aylarda başlayabileceğine dair beklentileri yeniden artırmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artarak 38.773,12 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.029,77 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artarak 15.906,17 puana çıktı.

Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için ekonomik veriler değerlendirilirken pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalırken, geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Analistler, ülkede salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden perakende satışlara ilişkin verilerin Fed'in faiz indirimlerine gelecek aylarda başlayabileceğine yönelik beklentileri yeniden artırdığını belirtti.

ABD'de sanayi üretimi de ocakta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü.

Ayrıca Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubatta eksi 2,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta 5,2'ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini vurgulayarak, cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik verilerin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Cisco'nun hisseleri, şirketin küresel iş gücünü yüzde 5 azaltmayı planladığını açıklaması ve yıllık gelir hedefini düşürmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.