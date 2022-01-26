New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararları öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,87 artarak 34.594,66 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,50 artışla 4.421,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 kazançla 13.889,8 puana çıktı.

Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha "şahin" bir tutum sergileme ihtimali ile dün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu Amerikan borsasında endeksler, Fed'in faiz kararı öncesi pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Yılın ilk toplantısının Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, toplantının karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülme sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini kaydetti.

Analistler, Fed'in halihazırda bu yıl içinde 4 kez faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını ve ilk adımı martta atacağına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.