New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

16.03.2022 16:43
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne yükselişle başladı.

New York borsası, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,92 artarak 33.852,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,97 artışla 4.304 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 13.133,34 puana yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, Fed'in faiz kararı öncesi açılışta pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

Jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan Fed'in toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Analistler, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Mart 2020'de devreye aldığı genişlemeci para politikalarında normalleşme sürecini, bugünkü faiz artırımı ile hızlandırmasının beklendiğini belirtti.

Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini öngören analistler, karar metninde, gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, belirsizliklerin sürmesiyle emtia tarafında oynaklığın sürdüğü gözlendi.

Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının talebi azaltacağına yönelik beklentilerle dün 95,8 dolarla 3 haftanın en düşük seviyesine kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, savaşa dair belirsizliklerin sürmesi ve yaptırım haberleriyle yeniden 100 dolar seviyesine çıktı. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 98 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Analistler, perakende satışlardaki artışın şubat ayında yavaşladığını, artan enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü sınırladığını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı - Son Dakika


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