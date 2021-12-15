New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalışla 35.539,87 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.638,20 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 15.234,8 puana geriledi.

Fed'in bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi endeksler yatay bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirtti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,7 ile piyasa beklentileri dahilinde yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

New York Fed imalat endeksi de aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Siyasi tarafta ise ABD Kongresi, federal hükümetin borç limitini 2,5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.