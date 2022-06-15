New York borsası Fed'in faiz kararının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası Fed'in faiz kararının ardından yükselişle kapandı

15.06.2022 23:51
New York borsası Fed'in faiz kararının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımını gerçekleştirmesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımını gerçekleştirmesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artışla 30.668,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 artarak 3.789,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,50 kazançla 11.099,16 puana yükseldi.

Fed'in yükselen enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesinin ardından endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Banka, haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in aldığı 75 baz puanlık faiz artırım kararı, 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de güncelleyen Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken büyüme beklentilerini düşürdü.

Fed'in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye yükseltildi. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı Bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.

Faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük olduğunu belirten Powell, bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini kaydetti.

Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla dün yüzde 3,50 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 3,29 seviyesine geriledi.

YORUMLAR
500
New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı New York Fed imalat endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed'in faiz kararının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 23:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası Fed'in faiz kararının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement