New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararı Öncesi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararı Öncesi Yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 artış kaydetti. Yatırımcılar, Fed'in bu hafta yapacağı toplantıya odaklanırken, geçen hafta gelen enflasyon verileri faiz oranlarının düşürülmesi beklentilerini erteleyebileceği endişelerini artırdı. Fed'in faiz oranında değişiklik beklenmezken, politika karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları gelecekteki politika hakkında ipucu verebilir. Ayrıca, Nvidia'nın yapay zeka güncellemelerini paylaşacağı konferansın ilk gününde şirketin hisseleri yükseldi. Apple'ın Google'ın yapay zeka sohbet robotunu kullanabileceği haberinin ardından Alphabet'in hisseleri artarken, Tesla'nın hisseleri de Model Y fiyat artışları duyurusuyla yükseldi.

18.03.2024 23:43  Güncelleme: 23:45
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 38.790,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 5.149,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kazançla 16.103,45 puana ulaştı.

Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği yönündeki endişeleri artırdığını kaydetti.

Fed'in bu hafta faiz oranını değiştirmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, politika karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların Bankanın gelecekteki politikasına dair ipucu verebileceğini belirtti.

Ayrıca, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,35'e yaklaştı.

Öte yandan, Nvidia'nın yapay zeka alanındaki son güncellemelerini paylaşmasının beklendiği konferansın ilk gününde şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

Apple'ın akıllı telefonlarında Google'ın "Gemini" adlı yapay zeka sohbet robotunu kullanabileceği yönündeki haber sonrasında Alphabet'in hisseleri yüzde 4'ten fazla arttı. Apple'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 1 artış kaydetti.

Tesla'nın hisseleri de şirketin bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de Model Y elektrikli araçlarına yönelik fiyat artışlarını duyurmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararı Öncesi Yükseldi - Son Dakika

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