NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 38.790,43 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 5.149,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kazançla 16.103,45 puana ulaştı.
Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.
Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği yönündeki endişeleri artırdığını kaydetti.
Fed'in bu hafta faiz oranını değiştirmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, politika karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların Bankanın gelecekteki politikasına dair ipucu verebileceğini belirtti.
Ayrıca, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,35'e yaklaştı.
Öte yandan, Nvidia'nın yapay zeka alanındaki son güncellemelerini paylaşmasının beklendiği konferansın ilk gününde şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.
Apple'ın akıllı telefonlarında Google'ın "Gemini" adlı yapay zeka sohbet robotunu kullanabileceği yönündeki haber sonrasında Alphabet'in hisseleri yüzde 4'ten fazla arttı. Apple'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 1 artış kaydetti.
Tesla'nın hisseleri de şirketin bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de Model Y elektrikli araçlarına yönelik fiyat artışlarını duyurmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararı Öncesi Yükseldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.
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