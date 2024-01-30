 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararları Öncesi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararları Öncesi Yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor tazeledi. Fed'in politika faizini sabit bırakması beklenirken, ABD'li teknoloji devlerinin bilançoları ve istihdam verileri de takip ediliyor.

New York Borsası, Fed\'in Para Politikası Kararları Öncesi Yükseldi
30.01.2024 - 00:29,  Güncelleme: 00:59
Abone Ol

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 220 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 38.333,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artarak 4.927,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 15.628,04 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Fed'in para politikası kararlarının, ABD'li teknoloji devlerinin bilançolarının ve istihdam verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in salı günü başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakılırken analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da takip edilirken analistler, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in salı günü, Apple, Amazon ve Meta'nın ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçların piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, finansal teknoloji firması SoFi Technologies'in hisseleri şirketin geçen yılın son çeyreğinde kara geçmesinin ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almaya yönelik anlaşmayı karşılıklı olarak feshettiklerini bildirmesi sonrası ise iRobot'un hisseleri yüzde 8'in üzerinde düşüş kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararları Öncesi Yükseldi - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:01:26. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası, Fed'in Para Politikası Kararları Öncesi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement