New York Borsası, Fed\'in Para Politikası Kararları Öncesi Yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 220 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 38.333,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artarak 4.927,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 15.628,04 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Fed'in para politikası kararlarının, ABD'li teknoloji devlerinin bilançolarının ve istihdam verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in salı günü başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakılırken analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da takip edilirken analistler, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in salı günü, Apple, Amazon ve Meta'nın ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçların piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, finansal teknoloji firması SoFi Technologies'in hisseleri şirketin geçen yılın son çeyreğinde kara geçmesinin ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almaya yönelik anlaşmayı karşılıklı olarak feshettiklerini bildirmesi sonrası ise iRobot'un hisseleri yüzde 8'in üzerinde düşüş kaydetti.