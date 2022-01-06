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New York borsası Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı

06.01.2022 00:52
New York borsası Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalarak 36.407,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,94 azalışla 4.700,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 kayıpla 15.100,2 puana indi.

Endeksler, Fed'in son toplantısına ait tutanakların faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini göstermesinin ardından düşüş gösterdi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Fed'in tutanaklarında bazı üyelerin faiz oranını artırmaya başlanmasının ardından bankanın bilançosunun boyutunu küçültmeye başlamanın uygun olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Tutanaklarda, çoğu üyenin Kovid-19 salgınında omicron varyantının ekonomik görünümü daha belirsiz hale getirdiğini vurguladığı belirtilerek, bazı üyelerin ise söz konusu varyantın ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini düşündüğü aktarıldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 807 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise Aralık 2021'de 57,5'ten 57,6'ya revize edilirken, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta 56,9'dan 57'ye yükseltildi.

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Kaynak: AA

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