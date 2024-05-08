New York Borsası Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 38.818,92 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.168,98 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kayıpla 16.226,07 puana indi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,29'dan 7,18'e indi. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 yükselirken, üç haftanın ilk artışını kaydetti. Analistler, zayıf veri takviminin olduğu haftada yatırımcıların Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine odaklandığını belirtti. Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren ulaşım ağı şirketi Lyft'in hisseleri, yüzde 6 değer kazandı. Halka açılmasından bu yana ilk bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde gelir sağlayan Reddit'in hisseleri, yüzde 6'nın üzerinde yükseldi. Bugün bilançosunda karışık finansal sonuçlar açıklayan Uber'in hisseleri ise yüzde 8 düştü. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığının bazı çiplerin Çin'e ihracatıyla ilgili lisansları iptal ettiğine dair haberler sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 1 geriledi.

08.05.2024 17:09
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NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 38.818,92 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.168,98 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kayıpla 16.226,07 puana indi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,29'dan 7,18'e indi. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 yükselirken, üç haftanın ilk artışını kaydetti.

Analistler, zayıf veri takviminin olduğu haftada yatırımcıların Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine odaklandığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren ulaşım ağı şirketi Lyft'in hisseleri, yüzde 6 değer kazandı.

Halka açılmasından bu yana ilk bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde gelir sağlayan Reddit'in hisseleri, yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Bugün bilançosunda karışık finansal sonuçlar açıklayan Uber'in hisseleri ise yüzde 8 düştü.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığının bazı çiplerin Çin'e ihracatıyla ilgili lisansları iptal ettiğine dair haberler sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 1 geriledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Qualcomm, New York, İhracat, Intel, Banka, Uber, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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