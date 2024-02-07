Ekonomi

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 100 puan değer kazandı ve 0,24 artışla 38.613,89 puana ulaştı.

S&P 500 0,38 artarak 4.973,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.690,35 puana çıktı.

Yatırımcılar, şirket bilançoları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz görünümüne ilişkin ipuçları beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta politikanın gevşetilmesinin beklenenden daha uzun süre alacağına yönelik açıklamalarını anımsatarak, diğer Fed yetkililerinin de bu hafta Powell'ı desteklediğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dikkat çekici derecede dirençli göründüğünü ifade ederek, faiz indirimi öncesinde verileri değerlendirmek için zaman ayırılabileceğini söyledi.

Birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görülürse bunun yüzde 2 hedefine dönüş yolunda olunduğuna dair güven verebileceğini kaydeden Kashkari, bu yıl 2-3 faiz indiriminin uygun göründüğünü dile getirdi.

Şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, dün piyasalar kapandıktan sonra gelir kaybı ve zayıf beklenti bildiren Snap'in hisseleri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Bu yıla ilişkin beklentilerin üzerinde kar tahmin eden Ford'un hisseleri ise yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Ulaşım ağı şirketi Uber Technologies'in dördüncü çeyrek geliri ve karı beklentilerin üzerinde artış göstermesine karşın, şirket hisseleri yüzde 1,5 düştü.

Öte yandan, dün Mooody's'in uzun vadeli kredi notunu düşürdüğü ve daha fazla not indirimi için izlemede bıraktığı New York Community Bank, operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Başkan Alessandro DiNello'yu terfi ettirdi. Son gelişmeler sonrasında bankanın hisseleri, yaklaşık yüzde 7 kayıpla güne başladı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 azalarak 773,4 milyar dolara geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,8'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 3,7 artış gösterdi.