NEW New York borsası güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 100 puan değer kazandı ve 0,24 artışla 38.613,89 puana ulaştı.
S&P 500 0,38 artarak 4.973,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.690,35 puana çıktı.
Yatırımcılar, şirket bilançoları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz görünümüne ilişkin ipuçları beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta politikanın gevşetilmesinin beklenenden daha uzun süre alacağına yönelik açıklamalarını anımsatarak, diğer Fed yetkililerinin de bu hafta Powell'ı desteklediğini belirtti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dikkat çekici derecede dirençli göründüğünü ifade ederek, faiz indirimi öncesinde verileri değerlendirmek için zaman ayırılabileceğini söyledi.
Birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görülürse bunun yüzde 2 hedefine dönüş yolunda olunduğuna dair güven verebileceğini kaydeden Kashkari, bu yıl 2-3 faiz indiriminin uygun göründüğünü dile getirdi.
Şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, dün piyasalar kapandıktan sonra gelir kaybı ve zayıf beklenti bildiren Snap'in hisseleri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Bu yıla ilişkin beklentilerin üzerinde kar tahmin eden Ford'un hisseleri ise yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
Ulaşım ağı şirketi Uber Technologies'in dördüncü çeyrek geliri ve karı beklentilerin üzerinde artış göstermesine karşın, şirket hisseleri yüzde 1,5 düştü.
Öte yandan, dün Mooody's'in uzun vadeli kredi notunu düşürdüğü ve daha fazla not indirimi için izlemede bıraktığı New York Community Bank, operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Başkan Alessandro DiNello'yu terfi ettirdi. Son gelişmeler sonrasında bankanın hisseleri, yaklaşık yüzde 7 kayıpla güne başladı.
Makroekonomik veri tarafında da ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 azalarak 773,4 milyar dolara geriledi.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,8'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 3,7 artış gösterdi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
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