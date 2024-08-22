New York Borsası Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Güne Yükselişle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artarak 40.932,23 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.637,77 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 17.993,72 puana çıktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimi döngüsünü başlatacağına yönelik beklentiler artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

22.08.2024 17:48
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NEW New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artarak 40.932,23 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.637,77 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 17.993,72 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimi döngüsünü başlatacağına yönelik beklentiler artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Fed'in dün yayımladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koymuştu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 4 bin artışla 232 bine çıkarken, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının yılın başındaki ortalamalarının üzerinde kaldığını ve iş gücü piyasasının yumuşadığına dair göstergeleri pekiştirdiğini kaydetti.

Tarım dışı istihdam artışında yapılan aşağı yönlü revizyona işaret eden analistler, tüm bunların Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentileri canlandırdığını anlattı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada da Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacağını ifade etti.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye çekilmesi gerektiğine işaret ederek, iş gücü piyasasının biraz sakinleşmesinin buna yardım ettiğini ancak daha yapılacak işler olduğunu söyledi.

İşsizlik verilerine daha yakından bakmakta fayda olacağını ifade eden Schmid, verilerin nereye varılacağını göstereceğini dile getirdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de verilerin enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesiyle ilgili daha fazla güven sağlanması ile tutarlı olduğuna dikkati çekerek, faiz oranlarını düşürmeye başlamanın yakında uygun olacağını kaydetti.

Collins, farklı bir politika duruşuna geçildiğinde, kademeli bir indirim hızının yerinde olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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