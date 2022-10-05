New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

05.10.2022 23:50
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 30.273,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalışla 3.783,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 11.148,64 puana indi.

Yüksek enflasyon ve faiz ortamının ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasalara yön veren temel faktör olmayı sürdürürken, Amerikan borsasında endeksler, işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izledi.

Hafta başından bu yana düşüş eğilimi gösteren tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,78 seviyesine kadar çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak ve para politikasının seyri açısından önem taşıyan istihdam verisi öncesi özel sektör istihdamına ilişkin veriler eylülde beklentilerin üzerinde geldi.

ADP Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, özel sektör istihdamı eylül ayında 208 bin kişilik artış kaydetti. Beklenenden fazla artan özel sektör istihdamı, artan faiz oranları ve daha sıkı finansal koşullara rağmen iş gücü talebinin güçlü kaldığına işaret etti.

Ülkede dış ticaret açığı da ağustosta aylık bazda yüzde 4,3 azalışla 67,4 milyar dolara inerek mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu dönemde, ABD'nin ihracatı yüzde 0,3 azalışla 258,9 milyar dolara, ithalatı da yüzde 1,1 azalışla 326,3 milyar dolara düştü.

Analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarıyla yavaşlayan iç talebin ithalat üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise eylülde aylık bazda 0,2 puanlık azalışla 56,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinden az düştü.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenmeye devam edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonla mücadelesinin halen ilk zamanlarında olduğunu belirtti.

Fiyat baskılarının geniş ve kalıcı olmayı sürdüğüne işaret eden Bostic, ekonominin zayıflaması halinde bankanın faiz oranlarını düşürmek için çok hızlı davranmaması, enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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