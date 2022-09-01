New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

01.09.2022 23:54
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,46 artışla 31.656,42 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 3.966,85 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 11.785,13 puana indi.

ABD'de yarın açıklanacak ağustos ayına ait istihdam verisi öncesi endeksler, karışık bir seyir izledi.

Analistler, istihdam verisinin para politikasının seyri açısından önem taşıdığını ve yatırımcıların yarın açıklanacak verilerde Fed'in bir sonraki adımına ilişkin daha fazla ipucu arayacağını belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 232 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam eden ve 9 haftanın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler, güçlü iş gücü talebi ve sıkı iş gücü piyasası koşullarıyla tutarlı bir seyir izledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 oldu. Beklentilerin aksine yatay bir seyir izleyen veri, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Ayrıca, ABD yönetiminin, çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye yapay zeka çalışmalarında kullanılan ileri düzey çiplerin Çin ve Rusya'ya satışının durdurulmasına yönelik talimat verdiğine ilişkin haberler ise teknoloji hisselerini baskıladı. Söz konusu haberlerin ardından Nvidia'nın hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, AMD'nin hisseleri ise yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

YORUMLAR
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New York'ta, silah taşımayı zorlaştıran yeni yasa yürürlüğe girdi New York'ta, silah taşımayı zorlaştıran yeni yasa yürürlüğe girdi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 haftanın en düşük seviyesinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 haftanın en düşük seviyesinde
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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