New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

04.10.2022 23:46
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,80 artışla 30.316,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,06 artarak 3.790,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 kazançla 11.176,41 puana çıktı.

Yüksek enflasyon ve faiz ortamının ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasalara yön veren temel faktör olmayı sürdürürken Amerikan borsasında endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi piyasalardaki yukarı yönlü hareketi desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63 seviyesine geriledi.

ABD'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tonunu yumuşatacağı umutları da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 10 milyon 53 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi ve Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, açık iş sayısında beklentilerin üzerindeki düşüşü "iş gücü piyasasının soğumaya başladığına" dair bir işaret olarak yorumladı.

Ülkede fabrika siparişleri ise ağustosta yatay bir seyir izledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları ise piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, enflasyonun Fed'in karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olduğunu ve ilerleme belirtilerine rağmen enflasyonla mücadelenin zaman alacağını belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli araçlarla bilgiye sahip olduğunu ve bunları kullanacağını kaydetti.

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New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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