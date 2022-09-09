New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,19 artışla 32.151,71 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,53 artarak 4.067,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,11 artışla 12.112,31 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Para politikasına dair yol haritasındaki belirsizliklerin azalmasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı konuşma etkili oldu. Powell, söz konusu konuşmasında, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek "İş bitene kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktarmıştı.

Diğer Fed yetkililerinden de "şahin" tonda açıklamalar gelmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bugün yaptığı açıklamada, 75 baz puanlık faiz artırımına daha güçlü bir şekilde meyilli olduğunu belirtti. Bullard, bu yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da eylül ayında bir başka "önemli" faiz artışını desteklediğini bildirdi. Waller, Fed'in faiz oranlarını en azından gelecek yılın başına kadar artırması gerektiğini savundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da Fed'in eylül toplantısında faiz oranını 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağını tartışacağını belirtti.

Powell ve diğer Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 90'a yükseldi.

Analistler, Fed'in faiz artış hızına ilişkin daha fazla ipucu için yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini kaydetti.