New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

NEW New York Borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 39.807,93 puan oldu.
S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.257,97 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazançla 16.397,05 puana çıktı.
Paskalya tatili nedeniyle cuma günü kapalı olan pay piyasaları, ılımlı enflasyon verilerinin erken faiz indirimi beklentilerini desteklemesiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başladı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.
Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü ve bu hafta açıklanacak istihdam raporunun piyasa tahminlerini şekillendirmesinin beklendiğini kaydetti.
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Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, seçim sonuçlarını ve sonrasında vatandaşları nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gür, seçimin faturasının ekonomi yönetimine çıkacağını ve Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, iktidarın hatalarının baştan beri olduğunu ve ekonomi yönetiminin kötülüğünün iktidarı götüreceğini ifade etti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 909 bin 937,50 lira, işlem miktarı ise 436,49 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 111 milyon 605 bin 700 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri ile gübre takip sistemi kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin kalite ve güvenirliği artırılmaya çalışıldı. Eksikliklerin giderilmesi için bayilere uyarılar yapıldı.
Manisa Valisi Enver Ünlü, özel bir firma ile iş birliği protokolü imzalayarak kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Protokol kapsamında 2024 yılında 8 bin 209 kişi işe yerleştirildi ve Manisa özel sektör işe yerleştirme sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Vali Ünlü, kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, güçlü kadının güçlü aile ve güçlü toplum demek olduğunu ifade etti.
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